Представлены беспроводные наушники Edifier3 Pro

Компания Edifier пополнила ассортимент недорогих беспроводных наушников моделью Edifier X3 Pro, которая оценена на дебютном китайском рынке в 149 юаней или около 20 долларов. Новинка характеризуется внутриканальным исполнением, защитой от брызг в соответствии со степенью IP54, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.4, временем автономной работы до 7 часов или до 23 часов с учетом зарядного футляра, а также похожей на кожу текстурой корпуса, выполненного в бежевой расцветке. Когда наушники появится в глобальной продаже пока не уточняется.

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