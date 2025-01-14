Представлены беспроводные наушники HONOR Earbuds Open

Компания HONOR пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Earbuds Open, главной особенностью которой стала функция перевода в реальном времени посредством искусственного интеллекта. Новинка также характеризуется открытой конструкцией, массой 7,9 грамма, поверхностью из пищевого силикона, С-образным мостиком из никель-титанового сплава с эффектом памяти, 16-мм мультимагнитным драйвером, высокоэластичной композитной диафрагмой, купольным высокочастотным динамиком с титановым покрытием, поддержкой естественной реверберации и пространственного звука, гибридной системой активного шумоподавления при помощи трех микрофонов, технологией для конфиденциальности AI Private Call, автономностью до 6 часов или до 22 часов с учетом зарядного футляра, а также поддержкой быстрой зарядки (15 минут зарядки хватит на 2 часа работы). Цена и дата начала продаж наушников пока не раскрываются.

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