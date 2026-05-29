Представлены беспроводные наушники HONOR Earbuds S2

Компания HONOR пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Earbuds S2, которая получила 12,4-миллиметровые динамические драйвера. Новинка также характеризуется поддержкой фирменного алгоритма Dynamic Bass Enhancement для усиления низких частот, системой активного шумоподавления с эффективностью до 42 дБ, шумоподавлением во время голосовых вызовов на базе ИИ, поддержкой пространственного аудио с виртуальным объёмным звучанием, поддержкой ИИ-перевода в реальном времени, временем автономной работы до 8 или до 45 часов с учётом зарядного футляра, поддержкой быстрой зарядки, батареей ёмкостью 40 мАч или 500 мАч у зарядного кейса, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.4, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP54, массой наушника 4,5 грамма и кейса – 30 граммов. Наушники уже доступны для покупки на дебютном китайском рынке по эквивалентной цене в 45 долларов.

