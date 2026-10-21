Представлены беспроводные наушники HONOR WIN Earbuds

Компания HONOR пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью WIN Earbuds, которая основана на 12,4-миллиметровых динамических излучателях с титановым покрытием мембраны. Новинка также характеризуется сертификацией Hi-Res Audio, поддержкой аудиокодека LHDC 5.0, диапазоном воспроизводимых частот от 20 Гц до 20 кГц, активной системой шумоподавления (ANC) с эффективностью до 55 дБ, кремниевыми микрофонами для подавления шума во время телефонных звонков, адаптером беспроводной связи Bluetooth 6.0 с функцией одновременного сопряжения с двумя устройствами, задержкой в играх 40 мс, батареей ёмкостью 40 мАч и 500 мАч у зарядного кейса, автономностью до 8,5 часа и до 42 часов с учетом зарядного футляра, массой наушника 4,8 грамма и защитой от брызг и пыли в соответствии со степенью IP54. Цена наушников на дебютном китайском рынке составила эквивалент 40 долларов.

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