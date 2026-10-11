Представлены беспроводные наушники JBL WAVE FLEX 3

Компания JBL пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью WAVE FLEX 3, которая получила 12-миллиметровые динамические излучатели. Новинка также характеризуется поддержкой беспроводной связи Bluetooth 6.0 с функцией одновременного сопряжения с двумя устройствами, системой активного шумоподавления, шестью микрофонами (четыре с направленным лучом и два для подавления шума окружающей среды во время телефонных звонков), массой наушника 4,39 грамма, черной, белой, зеленой, оранжевой, голубой и сине-фиолетовой расцветками, временем автономной работы до 10 часов или до 40 часов с учетом зарядного футляра, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP54 для наушников и степенью IPX2 для зарядного кейса. Цена наушников на дебютном китайском рынке составила эквивалент 75 долларов.