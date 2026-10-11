Представлены беспроводные наушники JBL WAVE FLEX 3

Компания JBL пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью WAVE FLEX 3, которая получила 12-миллиметровые динамические излучатели. Новинка также характеризуется поддержкой беспроводной связи Bluetooth 6.0 с функцией одновременного сопряжения с двумя устройствами, системой активного шумоподавления, шестью микрофонами (четыре с направленным лучом и два для подавления шума окружающей среды во время телефонных звонков), массой наушника 4,39 грамма, черной, белой, зеленой, оранжевой, голубой и сине-фиолетовой расцветками, временем автономной работы до 10 часов или до 40 часов с учетом зарядного футляра, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP54 для наушников и степенью IPX2 для зарядного кейса. Цена наушников на дебютном китайском рынке составила эквивалент 75 долларов.

Anker представила свой первый слуховой аппарат…
Anker выбрала удачный момент для выхода на рынок слуховых аппаратов — на выставке IFA 2026 компания предс…
Наушники HUAWEI FreeBuds Neo появились в продаже …
Отечественные ритейлеры выпустила в продажу беспроводные наушники FreeBuds Neo, которые оценены в 9 тысяч…
Представлены наушники Edifier X2 ANC …
Компания Edifier пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Edifier X2 ANC, которая получила 11…
Nothing выпустила наушники Headphone (1) Pro…
Компания Nothing расширила линейку полноразмерных аудиоустройств новой моделью Headphone (1) Pro, которая…
Представлены беспроводные наушники QCY H6 Ultra…
Компания QCY пополнила ассортимент полноразмерных беспроводных наушников моделью H6 Ultra, которая получи…
Наушники iQOO TWS 5e выпустили в белом цвете …
Компания iQOO объявила о выпуске новой версии беспроводных наушников iQOO TWS 5e, которая имеет белую рас…
Sennheiser представила наушники Momentum True Wireless 5…
Компания Sennheiser представила новое поколение своих флагманских полностью беспроводных наушников — Mome…
Представлены наушники HONOR Earbuds X10 Pro…
Компания HONOR пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Earbuds X10 Pro, одной из особенносте…
Обзор Hoco EQ27. Наушники TWS с ИИ-переводчикомОбзор Hoco EQ27. Наушники TWS с ИИ-переводчиком
Обзор EKSA Mako BT. Игровая беспроводная гарнитура для консолей, ПК и смартфоновОбзор EKSA Mako BT. Игровая беспроводная гарнитура для консолей, ПК и смартфонов
Эволюция или революция? Обзор HUAWEI FreeBuds Pro 5Эволюция или революция? Обзор HUAWEI FreeBuds Pro 5
Обзор SVEN AP-B751MV. Беспроводные наушники с активным шуомоподавлением на каждый деньОбзор SVEN AP-B751MV. Беспроводные наушники с активным шуомоподавлением на каждый день
Обзор SUUNTO WING 2. Наушники с костной проводимостью второго поколенияОбзор SUUNTO WING 2. Наушники с костной проводимостью второго поколения
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor