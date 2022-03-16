Представлены беспроводные наушники LG Tone Free FP9, FP5 и FP3 с активным шумоподавлением

Сегодня были представлены беспроводные наушники LG Tone Free FP9, FP5 и FP3 с активным шумоподавлением. Новая серия наушников поставляется в комплекте с чехлом для зарядки UVnano с ультрафиолетовым излучением, которое, по утверждению компании, дезинфицирует наушники, убивая бактерии.

Наушники имеют премиальные функции, включая активное шумоподавление (ANC). Все три модели имеют по три микрофона. Кроме того, LG Tone Free FP9, Tone Free FP3 и Tone Free FP5 оснащены такими функциями, как Swift Pair, для подключения к компьютерам Windows и совместимы с устройствами iOS и Android. Новые наушники серии LG Tone Free FP поддерживают Bluetooth v5.2. Игровой режим можно настроить с помощью приложения LG Tone Free, доступного как для iOS так и для Android. Он имеет режим шепота для защиты конфиденциальности пользователей. Эту функцию можно включить с помощью приложения Tone Free, и пользователи могут снять правый наушник, чтобы использовать его в качестве микрофона. LG Tone Free FP9 также оснащены функцией Plug and Wireless, которая использует чехол для зарядки в качестве преобразователя Bluetooth. Кроме того, есть функция «найти мой телефон», чтобы найти потерянный наушник с помощью инструмента поиска наушников, доступного в приложении LG Tone. LG Tone Free FP9, Tone Free FP3 и Tone Free FP5 имеют класс защиты IPX4 от пота и воды. LG Tone Free FP9 может обеспечить до 10 часов воспроизведения при полной зарядке и 24 часа с зарядным чехлом, в то время как наушники LG Tone Free FP5 обеспечивают до 8 часов воспроизведения без подзарядки и 22 часа с зарядным чехлом.
Комментарии и отзывы LG Tone Free FP9
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