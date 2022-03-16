Представлены беспроводные наушники LG Tone Free FP9, FP5 и FP3 с активным шумоподавлением

Наушники имеют премиальные функции, включая активное шумоподавление (ANC). Все три модели имеют по три микрофона. Кроме того, LG Tone Free FP9, Tone Free FP3 и Tone Free FP5 оснащены такими функциями, как Swift Pair, для подключения к компьютерам Windows и совместимы с устройствами iOS и Android. Новые наушники серии LG Tone Free FP поддерживают Bluetooth v5.2. Игровой режим можно настроить с помощью приложения LG Tone Free, доступного как для iOS так и для Android. Он имеет режим шепота для защиты конфиденциальности пользователей. Эту функцию можно включить с помощью приложения Tone Free, и пользователи могут снять правый наушник, чтобы использовать его в качестве микрофона. LG Tone Free FP9 также оснащены функцией Plug and Wireless, которая использует чехол для зарядки в качестве преобразователя Bluetooth. Кроме того, есть функция «найти мой телефон», чтобы найти потерянный наушник с помощью инструмента поиска наушников, доступного в приложении LG Tone. LG Tone Free FP9, Tone Free FP3 и Tone Free FP5 имеют класс защиты IPX4 от пота и воды. LG Tone Free FP9 может обеспечить до 10 часов воспроизведения при полной зарядке и 24 часа с зарядным чехлом, в то время как наушники LG Tone Free FP5 обеспечивают до 8 часов воспроизведения без подзарядки и 22 часа с зарядным чехлом.