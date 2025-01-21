Представлены беспроводные наушники Teufel Real Blue NC 3

Компания Teufel пополнила ассортимент полноразмерных беспроводных наушников моделью Real Blue NC 3, которая получила 40-миллиметровые линейные HD-динамики с вентилируемой тыльной камерой.

Новинка также характеризуется системой адаптивного гибридного шумоподавления (ANC) с активацией одной кнопкой, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3 с возможностью одновременного сопряжения с двумя устройствами, поддержкой кодека AAC и радиусом действия до 20 метров, возможностью проводного подключения через 3,5-мм гнездо, комплектными кабелями USB-C и 3,5 мм, чехлом, автономностью до 98 часов с отключенным шумоподавлением и до 59 часов с активированным, а также черной, белой и синей расцветками. Цена наушников составляет 230 долларов.