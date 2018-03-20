Представлены безрамочные смартфоны HTC Desire 12 и 12+

Компания HTC пополнила ассортимент смартфонов моделями Desire 12 и Desire 12+, которые в плане характеристик относятся к бюджетному сегменту. HTC Desire 12+ получил 6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD+ (720:1440 пикселей) и соотношением сторон 18:9, двойную 13+2 Мп основную и 8 Мп фронтальную камеры, восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 450, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной расширяемой памяти, аккумулятор на 2965 мАч c быстрой зарядкой Qualcomm Quick 3.0 и предустановленной ОС Android 8.0 Oreo с оболочкой HTC Sense.

HTC Desire 12 отличается 5,5-дюймовым дисплеем, 13 Мп и 5 Мп камерами, четырехъядерным процессором MediaTek MT6739, аккумулятором на 2730 мАч. Пользователи смогут выбирать между вариантами памяти 2+16 и 3+32 ГБ. Смартфоны появятся в продаже в апреле по цене от 185 до 199 евро и от 235 до 249 евро в зависимости от региона.