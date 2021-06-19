Представлены бизнес-ноутбуки ASUS ExpertBook L1

Компания ASUS выпустила в Европе ноутбуки ExpertBook L1 (L1400 / L1500), которые ориентированы на использование в корпоративном сегменте. Новинки оснащаются процессорами AMD Ryzen 7 3700U, Ryzen 5 3500U, Ryzen 3 3250U, Athlon Gold 3150U или Athlon Silver 3050U, до 32 ГБ оперативной памяти DDR4-2400, 14- и 15,6-дюймовыми дисплеями с разрешением 1366:768 пикселей или 1920:1080 точек на выбор, твердотельным накопителем PCIe 3.0 вместимостью до 1 ТБ или жёстким диском до 2 ТБ, модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, гигабитным Ethernet-контроллером, стереофоническими динамиками, интерфейсами USB 3.2 Gen2 Type-C, USB 3.1 Gen2 Type-A, USB 2.0, HDMI и др. В качестве операционной системы может использоваться Windows 10 Pro, Windows 10 Home или Endless OS. Цена на ноутбуки стартует от 600 евро.

Комментарии и отзывы ASUS ExpertBook L1
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