Представлены бюджетные часы Noise Colorfit Plus 3

Компания Noise пополнила ассортимент смарт-часов моделью Colorfit Plus 3, дизайн которой схож с Apple Watch Ultra. Новинку оснастили 1,96-дюймовым TFT-дисплеем с изогнутым стеклом и максимальной яркостью в 550 кд/м2, временем автономной работы до 7 дней, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, поддержкой беспроводной связи Bluetooth 5.3, микрофоном, динамиками, возможностью совершать звонки, а не только принимать их, датчиком для измерения ЧСС, мониторингом физической активности пользователя, черной, коричневой, серой, зеленой и золотистой расцветками. Цена часов составляет 22 доллара.