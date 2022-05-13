Представлены бюджетные смарт-часы BoAt Watch Primia

Умные часы BoAt Watch Primia оснащены пульсометром, датчиком SpO2 и трекером сна. Есть поддержка популярных спортивных режимов, а также индивидуальных программ тренировок. Носимое устройство поддерживает голосовое управление через Google Assistant и Siri. BoAt Watch Primia может отображать уведомления приложений, а также позволяет управлять воспроизведением музыки. Они поддерживают приложения Google Fit и Apple Health. Утверждается, что умные часы обеспечивают 7 дней в обычном режиме и до 48 часов при использовании функции разговора по Bluetooth.
Цена на смарт-часы еще не объявлена.