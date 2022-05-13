Представлены бюджетные смарт-часы BoAt Watch Primia

Представлены современные смарт-часы BoAt Watch Primia, которые оснащены достойным набором характеристик и защищены от пыли и влаги в соответствии с описанием степени защиты IP67. Это первые смарт-часы компании со встроенным динамиком и Bluetooth-вызовом. Часы BoAt Watch Primia оснащены 1,39-дюймовым круглым AMOLED-дисплеем с разрешением 454 x 454 пикселей. Устройство предлагает более 100 настраиваемых циферблатов. Часы получили металлический корпус и две физические кнопки с правой стороны.

Умные часы BoAt Watch Primia оснащены пульсометром, датчиком SpO2 и трекером сна. Есть поддержка популярных спортивных режимов, а также индивидуальных программ тренировок. Носимое устройство поддерживает голосовое управление через Google Assistant и Siri. BoAt Watch Primia может отображать уведомления приложений, а также позволяет управлять воспроизведением музыки. Они поддерживают приложения Google Fit и Apple Health. Утверждается, что умные часы обеспечивают 7 дней в обычном режиме и до 48 часов при использовании функции разговора по Bluetooth.

Цена на смарт-часы еще не объявлена.