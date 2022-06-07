Представлены бюджетные смарт-часы Dizo Watch D

Компания realme, под своим брендом Dizo представила недорогие смарт-часы Dizo Watch D. Новинка обладает полным набором современных функций свойственных смарт-часам.

Dizo Watch D схожи по дизайну с моделью Apple Watch. Устройство получило металлический каркас, закаленное стекло и силиконовый ремешок шириной 22 мм. Смарт-часы водонепроницаемы (заявлено до 5 атм), оснащены 1,8-дюймовым ЖК-экраном с пиковым уровнем яркости до 550 кд/м2. Пользователям доступно более 150 циферблатов, а также настраиваемые виджеты и обои. В Dizo Watch D реализовано около 110 спортивных режимов и упражнений для занятия спортом. Есть датчики мониторинга сердечного ритма, отслеживания сна и мониторинга кислорода в крови.

Dizo Watch D оснащены аккумулятором емкостью 350 мАч с поддержкой магнитной зарядки. Автономность устройство достигает 14 дней без подзарядки. Цена смарт-часов Dizo Watch D составляет 25 долларов.