Представлены бюджетные телевизоры Toshiba C350NP 4K

Компания Toshiba пополнила ассортимент телевизоров серией Toshiba C350NP 4K, в которую вошли модели с диагональю 43, 50, 55 и 75 дюймов. На дебютном индийском рынке новинки оценены в 325, 395, 455 и 1015 долларов соответственно.

Телевизоры характеризуются разрешением 4K, кадровой частотой 60 Гц, поддержкой Dolby Vision IQ, MEMC, HDR10, Super Contrast Booster, Color Re-Master и Filmmaker Mode, фирменной платформой Toshiba REGZA Engine ZR, акустической системой мощностью 36 Вт (в старшей модели) с поддержкой Dolby Audio, Dolby Atmos и DTS:X, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth, тремя интерфейсами HDMI (один с поддержкой eARC), двумя портами USB и одним SPDIF, разъемом RJ45, 3,5-мм гнездом для наушников и предустановленной операционной системой Google TV.