Представлены бюджетные телевизоры Toshiba C350NP 4K

Компания Toshiba пополнила ассортимент телевизоров серией Toshiba C350NP 4K, в которую вошли модели с диагональю 43, 50, 55 и 75 дюймов. На дебютном индийском рынке новинки оценены в 325, 395, 455 и 1015 долларов соответственно.

Телевизоры характеризуются разрешением 4K, кадровой частотой 60 Гц, поддержкой Dolby Vision IQ, MEMC, HDR10, Super Contrast Booster, Color Re-Master и Filmmaker Mode, фирменной платформой Toshiba REGZA Engine ZR, акустической системой мощностью 36 Вт (в старшей модели) с поддержкой Dolby Audio, Dolby Atmos и DTS:X, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth, тремя интерфейсами HDMI (один с поддержкой eARC), двумя портами USB и одним SPDIF, разъемом RJ45, 3,5-мм гнездом для наушников и предустановленной операционной системой Google TV.
Телевизоры Huawei Smart Screen S5 появились в продаже …
Компания Huawei выпустила в китайскую продажу телевизоры Smart Screen S5, которые были представлены пару …
Телевизор Infinix 32Y1 Plus Smart TV оценили в 115 долларов …
Компания Infinix пополнила ассортимент телевизоров моделью Infinix 32Y1 Plus Smart TV, которая основана н…
Представлен саундбар Denon DHT-S218…
Компания Denon представила саундбар среднебюджетного уровня Denon DHT-S218, который уже доступен для по…
288-Гц телевизор Skyworth 100A7E Pro оценен в $3385 …
Компания Skyworth представила на домашнем китайском рынке телевизор Skyworth 100A7E Pro, который получил …
98-дюймовый телевизор TCL Q10K Mini LED оценен в $2760 …
Компания TCL пополнила ассортимент телевизоров линейкой Q10K Mini LED, в которую вошли модели с диагональ…
Представлен лазерный проектор Hisense C2 Ultimate Edition…
Компания Hisense пополнила ассортимент лазерных проекторов моделями C2 Ultimate Edition и C2S, которые от…
Google представила Android 14 TV…
На конференции Google I/O была представлена новая версия операционной системы Android TV, основанная на A…
Флагманские телевизоры TCL Q10K Pro появились в продаже…
Компания TCL дала старт китайским продажам выпущенных больше недели назад флагманских телевизоров Q10K Pr…
Обзор телевизора Hisense UXKQ Mini-LED XОбзор телевизора Hisense UXKQ Mini-LED X
Мультифункциональный домашний кинотеатр: обзор проектора Hisense Laser TV PL1HМультифункциональный домашний кинотеатр: обзор проектора Hisense Laser TV PL1H
Недорогой 32-дюймовый телевизор с безрамочным исполнением. Обзор TopDevice TDTV32CN04HНедорогой 32-дюймовый телевизор с безрамочным исполнением. Обзор TopDevice TDTV32CN04H
Умный QLED телевизор с саундбаром и Яндекс.ТВ. Обзор и тесты BBK 50LED-8259/UTS2CУмный QLED телевизор с саундбаром и Яндекс.ТВ. Обзор и тесты BBK 50LED-8259/UTS2C
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor