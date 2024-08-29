Представлены часы Amazfit GTR 4 New Version

Бренд Amazfit пополнил ассортимент умных часов моделью GTR 4 New Version, которая оценена на дебютном индийском рынке в 270 долларов. Новинка характеризуется обновленным дизайном с закругленной металлической рамкой, навигационной головкой из нержавеющей стали, 1,45-дюймовым AMOLED-дисплеем, предустановленной операционной системой Zepp OS 2.0, датчиком BioTracker 4.0 для мониторинга ЧСС, уровня кислорода в крови, частоты дыхания и уровня стресса, 150 спортивными режимами, модулем GPS, адаптером беспроводной связи Bluetooth, флеш-памятью для хранения музыки, голосовым помощником Amazon Alexa, автономными голосовыми командами, автономностью 14 дней, а также версиями ремешка Vintage Brown Leather и Black.

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