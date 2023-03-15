Представлены часы Amazfit GTR Mini

Компания Huami пополнила ассортимент умных часов моделью Amazfit GTR Mini, которая оценена в 120 долларов. Новинку оснастили 1,28-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 316:316 пикселей, 80 циферблатами, из которых 11 анимированных, корпусом из нержавеющей стали, биометрическим датчиком BioTracker PPG для мониторинга уровня ЧСС, определения уровня насыщения кислородом крови, уровня стресса и мониторинга качества сна, поддержкой 120 видов спортивных тренировок, модулем GPS, автономностью до двух недель, защитой от воды в соответствии со степенью 5 ATM, массой 24,6 грамма без ремешка, толщиной 9,25 мм и поддержкой беспроводной связи Bluetooth 5.2.