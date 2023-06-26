Представлены часы Amazfit Pop 3R

Китайская компания Amazfit пополнила ассортимент умных часов моделью Pop 3R, которая оценена 42 и 49 долларов за версии с силиконовым и металлическим ремешками соответственно. Новинка характеризуется 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 466:466 пикселей, поддержкой функции всегда включенного экрана, защитой от пыли и влаги (степень IP68), массой 55 граммов (вариант с силиконовым ремешком), батареей ёмкостью 300 мАч, автономностью до 12 дней, поддержкой Bluetooth 5.2, встроенными микрофоном и динамиком для приема телефонных звонков, функциями мониторинга физическиъ показателей, измерением частоты сердечных сокращений, уровня кислорода в крови и уровня стресса. Старт продаж на намечен на 29 июня, но пока только на индийском рынке.