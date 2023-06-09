Представлены часы Amazfit T-Rex 2 Ocean Blue Special Edition…

Напомним, что часы характеризуются компасом, барометром, альтиметром, приемником GPS, аккумулятором ёмкостью 500 мАч, 1,39-дюймовым AMOLED-экраном, 150 спортивными режимами, шестиканальным оптическим датчиком BioTracker 3.0 PPG для определения частоты сердечных сокращений и концентрации кислорода в крови, функцией определения частоты дыхания, распознаванием мерцательной аритмии, отслеживанием уровня стресса и сна, морозоустойчивостью до -30 °С и возможностью погружения в воду в соответствии со степенью 10ATM.