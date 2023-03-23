Представлены часы Amazfit T-Rex Ultra

Компания Huami пополнила ассортимент смарт-часов моделью Amazfit T-Rex Ultra, которая оценена в 400 долларов. Новинку оснастили 1,39-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 454:454 пикселей и яркостью до 1000 кд/м², стальным корпусом с прочностью по стандарту из MIL-STD 810G, сертификацией EN13319 и ISO6245 с возможностью погружения в воду до 100 метров (10ATM), поддержкой 25 тренировок и 160 видов физической активности, 120 циферблатами, двухдиапазонным GPS, датчиком для отслеживания пульса и SpO2, мониторингом уровня стресса и качества сна, батареей ёмкостью 500 мАч, а также черной и песочной расцветками.

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