Представлены часы COROS VERTIX 2S с титановым безелем

Компания COROS пополнила ассортимент умных часов моделью VERTIX 2S, которая оценена в 700 долларов. Новинка характеризуется 50,3-мм корпусом с водонепроницаемостью до 100 метров, безелем из титанового сплава с PVD-покрытием, 1,4-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 280:280 пикселей, отображением 64 цветов и сапфировым стеклом, многоканальным датчиком для измерения ЧСС, функциями для отслеживания состояния здоровья, двухчастотным модулем GPS, поддержкой загрузки карт рельефа, множеством режимов тренировок, автономностью до 36 дней в обычном режиме работы и до 118 часов в обычном режиме с GPS, адаптерами беспроводной связи Bluetooth и Wi-Fi, 32 ГБ флеш-памяти, а также черной, синей и серебристой расцветками.

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