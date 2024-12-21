Представлены часы Casio ABL-100WEPC-1B в стиле игры PAC-MAN

Компания Casio пополнила ассортимент часов моделью Casio ABL-100WEPC-1B, выход которой приурочен к грядущему 45-летию игры PAC-MAN. Новинка характеризуется соответствующим ретро-дизайном, черным циферблатом с элементами из игры, браслетом из нержавеющей стали с выгравированным словом «PAC-MAN», задней панелью с выгравированными персонажами и логотипом игры, адаптером беспроводной связи Bluetooth для соединения со смартфоном, габаритами 41,6:37,9:8,2 мм, массой 60 грамм, автоматическим календарем, будильником, пятью ежедневными будильниками, секундомером, таймером обратного отсчёта, шагомером, светодиодной подсветкой и батарейкой CR2016 со сроком службы два года. Часы появятся в продаже в январе, но цена пока не раскрывается.