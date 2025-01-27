Представлены часы Casio AEQ-120W-1BV и 120W-7AV

Компания Casio представила часы AEQ-120W-1BV и AEQ-120W-7AV, которые отличаются расцветками: темно-серым циферблатом в первом варианте и светло-серым во втором. Новинки также характеризуются черным корпусом и безелем из прочной смолы, черным ремешком, батарейкой CR2025 со сроком службы до 10 лет, водонепроницаемостью уровня 10 бар (до 100 метров), габаритами 53,3:52,2:16,8 мм и массой 58 граммов, секундомером, таймером, мировым временем, тремя ежедневными будильниками и полностью автоматическим календарем. Цена и дата начала продаж часов будут объявлены позже.