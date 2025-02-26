Представлены часы Casio EDIFICE ECB-2200RC

Компания Casio пополнила ассортимент часов моделями EDIFICE ECB-2200RC-1A3 и ECB-2200RC-1A9, которые получили корпус из смолы, армированной углеродным волокном. Новинка также характеризуется безелем из углеродного волокна, браслетом из нержавеющей стали с ионным покрытием, адаптером беспроводной связи Bluetooth с возможностью сопряжения со смартфоном и поддержкой различных функций посредством фирменного приложения, поддержкой мирового времени, передачей данных секундомера, функцией поиска смартфона, зарядкой Tough Solar, габаритами 47,6:48,2:11,9 мм и массой 121 грамм, водонепроницаемостью до 100 метров, таймером, пятью ежедневными будильниками, светодиодной подсветкой и автоматическим календарем. Цена и дата начала продаж часов будут объявлены позже.

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