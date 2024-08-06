Представлены часы Casio EDIFICE TOM'S 50th Anniversary Edition EFS-S641TMS

Компания Casio пополнила ассортимент лимитированных часов моделью EDIFICE TOM’S 50th Anniversary Edition EFS-S641TMS, выход которой приурочен к юбилею японской гоночной команды TOM’S Racing. Новинка характеризуется необычным разноцветным циферблатом, защищенным сапфировым стеклом с антибликовым покрытием, двумя вспомогательными циферблатами, ремешком из натуральной кожи, корпусом из смолы, армированной углеродным волокном, поддержкой солнечной зарядки, массой 56 грамм, габаритами 50,1:44,5:13,3 мм и водонепроницаемостью до 100 метров. Цена часов на родном для производителя японском рынке составляет 300 долларов.

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