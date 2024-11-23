Представлены часы Casio Edifice ECB2000HR-1A

Компания Casio пополнила ассортимент часов моделью Edifice ECB2000HR-1A, которая разработана в партнерстве с Honda Racing Corporation. Новинка характеризуется корпусом из смолы, армированной углеродным волокном, красными, синими и белыми вставками в стиле гоночных болидов Honda, ремешком из алькантары с логотипом HRC, циферблатом с сапфировым стеклом и антибликовым покрытием, аккумулятором с поддержкой солнечной зарядки Tough Solar, адаптером Bluetooth для сопряжения часов со смартфоном посредством приложения Casio Watches, автоматической регулировкой времени, двойной светодиодной подсветкой, секундомером с точностью до 1/100 секунды, таймером обратного отсчёта, массой 66 грамм, габаритами 51:47,8:11,3 мм и водонепроницаемостью до 100 метров. Цена часов на американском рынке составила 400 долларов.

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