Представлены часы Casio G-SHOCK DW-H5600MB

Компания Casio представила часы G-SQUAD DW-H5600MB-1A4JR в черном цвете и DW-H5600MB-8A9JR в сером, которые оценены на дебютном японском рынке в 320 долларов. Международный релиз запланирован на октябрь. Новинки характеризуются цельнометаллическим безелем, выгравированным лазером информацией, ЖК-экраном MIP высокой чёткости, ударопрочностью, водонепроницаемостью до 200 метров, корпусом и ремешком из прочной биосмолы, габаритами 51,1:44,5:16,6 мм, массой 65 грамм, оптическим датчиком сердечного ритма, шагомером, мониторингом спортивной активности, функцией измерения уровня кислорода в крови, портом USB , поддержкой солнечной зарядки, адаптером беспроводной связи Bluetooth, а также автоматической коррекцией и установкой мирового времени в 300 городах.