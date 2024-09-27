Представлены часы Casio G-SHOCK DW-H5600MB

Компания Casio представила часы G-SQUAD DW-H5600MB-1A4JR в черном цвете и DW-H5600MB-8A9JR в сером, которые оценены на дебютном японском рынке в 320 долларов. Международный релиз запланирован на октябрь. Новинки характеризуются цельнометаллическим безелем, выгравированным лазером информацией, ЖК-экраном MIP высокой чёткости, ударопрочностью, водонепроницаемостью до 200 метров, корпусом и ремешком из прочной биосмолы, габаритами 51,1:44,5:16,6 мм, массой 65 грамм, оптическим датчиком сердечного ритма, шагомером, мониторингом спортивной активности, функцией измерения уровня кислорода в крови, портом USB , поддержкой солнечной зарядки, адаптером беспроводной связи Bluetooth, а также автоматической коррекцией и установкой мирового времени в 300 городах.

Часы Realme Watch S2 порадуют автономностью …
Компания Realme поделилась подробностями об умных часах Watch S2, которые будут представлены уже 30 июля …
Google Pixel Watch 3 показали на рендерах …
В сети появились качественные изображения умных часов Google Pixel Watch 3, официальная презентация котор…
Официально: часы Huawei Watch GT 5 готовы к выходу …
Компания Huawei объявила, что официальная презентация умных часов Huawei Watch GT 5 пройдет 19 сентября в…
Huawei готовится к релизу новых умных часов Watch D2…
На текущий момент, если вы обращали на это внимание, абсолютно все умные носимые устройства рекламируют р…
Redmi представила умные часы Watch 5 Lite…
Сегодня компания Xiaomi официально представила свои новые умные часы Redmi Watch 5 Lite, дополнив недавно…
Apple Watch получат увеличенный дисплей…
Новые умные часы Apple Watch, которые должны выйти в сентябре текущего года, по информации инсайдеров, бу…
Google Pixel Watch 3 получили всего 3 года поддержки…
Окно программной поддержки От компании Google для смартфонов Pixel 8a, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 9, Pix…
Apple Watch SE второго поколения будут изготовлены из пласти…
Умные часы Apple Watch с момента запуска в 2015 году Apple Watch значительно эволюционировали, и в этом г…
Умные часы с круглым AMOLED. Обзор DT88 MaxУмные часы с круглым AMOLED. Обзор DT88 Max
Обзор HUAWEI Watch GT 5 Pro. Умные часы из титанаОбзор HUAWEI Watch GT 5 Pro. Умные часы из титана
Умные часы с картографией и точными датчиками. Обзор SUUNTO RACEУмные часы с картографией и точными датчиками. Обзор SUUNTO RACE
Умные часы с AMOLED. Обзор DT WATCH 10Умные часы с AMOLED. Обзор DT WATCH 10
Технологичность и стиль. Обзор HUAWEI Band 9Технологичность и стиль. Обзор HUAWEI Band 9
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor