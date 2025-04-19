Представлены часы Casio G-Shock DW-5600BBR-1

Компания Casio пополнила ассортимент часов моделью G-Shock DW-5600BBR-1, которая получила красный ЖК-экран. Новинка также характеризуется квадратным ударопрочным корпусом из чёрной смолы с биопластиком, ремешком из тех же материалов, габаритами 48,9:42,8:13,4 мм, массой 52 грамма, водонепроницаемостью на уровне 20 бар (до 200 метров) и батарейкой со сроком службы около 5 лет. Часы станут доступны для покупки на дебютном британском рынке в ближайшее время по цене в 100 фунтов стерлингов. Когда Casio G-Shock DW-5600BBR-1 появятся на других рынках и сколько будут стоить, пока сообщается.