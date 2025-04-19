Представлены часы Casio G-Shock DW-5600BBR-1

Компания Casio пополнила ассортимент часов моделью G-Shock DW-5600BBR-1, которая получила красный ЖК-экран. Новинка также характеризуется квадратным ударопрочным корпусом из чёрной смолы с биопластиком, ремешком из тех же материалов, габаритами 48,9:42,8:13,4 мм, массой 52 грамма, водонепроницаемостью на уровне 20 бар (до 200 метров) и батарейкой со сроком службы около 5 лет. Часы станут доступны для покупки на дебютном британском рынке в ближайшее время по цене в 100 фунтов стерлингов. Когда Casio G-Shock DW-5600BBR-1 появятся на других рынках и сколько будут стоить, пока сообщается.

Часы OPPO Watch X2 Mini оценили в 250 долларов …
Компания OPPO пополнила ассортимент умных часов моделью Watch X2 Mini, которая получила 1,32-дюймовый AMO…
Pixel Watch получат умную зарядку…
Судя по информации западных инсайдеров, компания Google может вскоре добавить функцию Adaptive Charging д…
Представлены часы OnePlus Watch 3…
Компания OnePlus пополнила ассортимент умных часов моделью OnePlus Watch 3, которая появится в европейско…
Представлены часы Casio G-Shock GA-2100AS…
Компания Casio представила часы G-SHOCK GA-2100AS-2A и GA-2100AS-5A, которые отличаются темно-синей и беж…
Часы Redmi Watch Move представят в апреле…
Компания Xiaomi объявила, что релиз часов Redmi Watch Move пройдет 21 апреля в Индии. Производитель подтв…
Представлены часы Tissot PRC 100 Solar с зарядкой от солнца …
Швейцарская компания Tissot пополнила ассортимент часов моделью PRC 100 Solar, главной особенностью котор…
Pebble Core 2 Duo готовятся к официальному релизу…
Эрик Мигиковски, создатель оригинальных умных часов Pebble, готовится выпустить две новые модели — его но…
Вздутие Apple Watch обошлось компании в 20 миллионов…
Сегодня компания Apple официально согласилась на урегулирование коллективного иска на сумму 20 миллионов …
Обзор HUAWEI Watch GT 5 Pro. Умные часы из титанаОбзор HUAWEI Watch GT 5 Pro. Умные часы из титана
Умные часы по цене ремешка для Apple Watch Pro. Обзор DT ULTRA 3 ProУмные часы по цене ремешка для Apple Watch Pro. Обзор DT ULTRA 3 Pro
Умные часы с круглым дисплеем, GPS и AMOLED. Обзор Amazfit Active 2RУмные часы с круглым дисплеем, GPS и AMOLED. Обзор Amazfit Active 2R
Умные часы с AMOLED. Обзор DT WATCH 10Умные часы с AMOLED. Обзор DT WATCH 10
Технологичность и стиль. Обзор HUAWEI Band 9Технологичность и стиль. Обзор HUAWEI Band 9
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor