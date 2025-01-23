Представлены часы Casio G-Shock DW-6900 30th Anniversary Special Edition

Компания Casio пополнила ассортимент часов серией Casio G-Shock DW-6900 30th Anniversary Special Edition (DW-6900TR), в которую вошли модели в черной, красной и желтой расцветках. Новинки характеризуются привычным круглым корпусом с передней кнопкой и тремя круглыми индикаторами, обновленным деталями, включая металлическую переднюю кнопку с гравировкой, тыльной крышкой с гравировкой, цифровым экраном, водонепроницаемостью до 200 метров, полнофункциональным будильником, таймером обратного отсчёта, секундомером, автоматическим календарем, подсветкой Super LED и батарейкой со сроком службы до 5 лет. Цена часов на дебютном британском рынке составляет 100 фунтов стерлингов.

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