Представлены часы Casio G-Shock DWE-5600UD-1

Компания Casio пополнила ассортимент часов моделью G-Shock DWE-5600UD-1, которая выйдет ограниченным тиражом. Новинка характеризуется классическим дизайном серии DW-5600, зеленоватым ЖК-экраном, светодиодной подсветкой, активирующей логотип Undefeated, металлической тыльной крышкой с тем же логотипом, комплектными ремешками с быстросъемными рычагами, ударостойким корпусом Carbon Core Guard, водонепроницаемостью до 200 метров, секундомером, будильником, таймером обратного отсчета и автоматическим календарем. Часы станут доступны для покупки до конца текущего месяца по цене в 230 долларов.

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