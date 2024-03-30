Представлены часы Casio G-Shock G-5600BG-1

Компания Casio пополнила ассортимент часов моделью G-Shock G-5600BG-1, которая станет доступна для покупки в апреле по цене в 150 долларов. Новинка также характеризуется черной, красной и желтой расцветками, уникальными узорами в каждом экземпляре, корпусом с использованием смолы, водонепроницаемость до 200 метров, ударопрочностью, солнечной зарядкой Tough Solar, мировым временем, секундомером, таймером, календарем, индикатором заряда, пятью ежедневными будильниками, светодиодной подсветкой, размерами 46,7:43,2:12,7 мм и массой 47 граммов.