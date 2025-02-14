Представлены часы Casio G-Shock GA-2100AS

Компания Casio представила часы G-SHOCK GA-2100AS-2A и GA-2100AS-5A, которые отличаются темно-синей и бежевой расцветками. Новинки получили восьмиугольные корпуса с размерами 48,5:45,4:11,8 мм и массой 51 грамм, прозрачные циферблаты с синего и зеленого цветов, ударопрочную конструкцию Carbon Core Guard, водонепроницаемость до 200 метров, двойную светодиодную подсветку, будильник, мировое время, таймер, секундомер и автоматический календарь. Часы станут доступны для покупки в ближайшее время, но цена пока не объявлена.