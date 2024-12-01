Представлены часы Casio G-Shock GA-2100RL-1A

Компания Casio пополнила ассортимент аналогово-цифровых часов моделью G-Shock GA-2100RL-1A, которая появится в продаже на родном для производителя японском рынке уже в этом месяце по цене в 115 долларов. Новинка характеризуется ЖК-экраном, ударопрочным корпусом из биосмолы, армированной углеродным волокном, конструкцией Carbon Core Guard, ударопрочностью, водонепроницаемостью 20 BAR, габаритами 48,5:45,4:11,8 мм, массой 51 грамм, батареей, которой хватит на три года работы, светодиодной подсветкой, автокалендарем, пятью ежедневными будильниками, таймером, мировым временем и секундомером. Когда часы выйдут в международную продажу, пока не сообщается.

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