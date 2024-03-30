Представлены часы Casio G-Shock GBA-900CB-7A Компания Casio пополнила ассортимент умных часов моделями G-Shock GBA-900CB-7A и GBA-900CB-1A, которые отличаются расцветками. Новинки характеризуются сине-зеленым или кобальтово-синим циферблатами с часовой и минутной стрелками, которые имеют серебристое напыление, корпусом и ремешком из высокопрочной биосмолы, водонепроницаемостью до 200 метров, LCD-экранами, адаптером беспроводной связи Bluetooth, функцией подсчета шагов и приложением CASIO WATCHES для сохранения истории активности, количества пройденных шагов и сожженных калорий. Продажи часов стартуют в ближайшее время, но цена пока сообщается. Автор - Владимир Байзар . Размещено: Сегодня 16:46 . Casio G-Shock GBA-900CB-7A

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