Представлены часы Casio G-Shock GBM-2100

Компания Casio представила серию часов G-Shock GBM-2100, в которую вошли четыре модели. GBM-2100-1A получили чёрный циферблат, GBM-2100A-1A2 – голубой циферблат, GBM-2100A-1A3 – зелёный циферблат, а GBM-2100B-7A – чёрные циферблат и безель.

Новинки характеризуются чёрным полимерным ремешком (только у GBM-2100B-7A белый полимерный ремешок), металлическим корпусом с восьмиугольным безелем, текстурированным циферблатом, ЖК-экраном, водонепроницаемость до 200 метров, адаптером беспроводной связи Bluetooth, поддержкой технологии солнечной зарядки Tough Solar, двойной LED-подсветкой, автокалендарем мировым времем, секундомером, таймером, индикатором уровня заряда аккумулятора и пятью ежедневными будильниками. Часы оценены в 250 долларов и в 270 долларов в случае с GBM2100B-7A.

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