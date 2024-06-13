Представлены часы Casio G-Shock GBM-2100

Новинки характеризуются чёрным полимерным ремешком (только у GBM-2100B-7A белый полимерный ремешок), металлическим корпусом с восьмиугольным безелем, текстурированным циферблатом, ЖК-экраном, водонепроницаемость до 200 метров, адаптером беспроводной связи Bluetooth, поддержкой технологии солнечной зарядки Tough Solar, двойной LED-подсветкой, автокалендарем мировым времем, секундомером, таймером, индикатором уровня заряда аккумулятора и пятью ежедневными будильниками. Часы оценены в 250 долларов и в 270 долларов в случае с GBM2100B-7A.