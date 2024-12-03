Представлены часы Casio G-Shock GD-B500MW-8JF с шагомером

Компания Casio представила часы G-Shock GD-B500MW-8JF, которые оценены на дебютном японском рынке в 140 долларов. Новинку оснастили серым корпусом из высокопрочной ударостойкой смолы с габаритами 46,3:41,5:11 мм и массой 45 граммов, серым ремешком с полупрозрачными креплениями, водонепроницаемостью до 200 метров, функцией подсчета пройденных шагов (до 999999 шагов), адаптером беспроводной связи Bluetooth для сопряжения со смартфоном, автокалендарем, мировым временем, секундомером, таймером, пятью будильниками, светодиодной подсветкой, режимом энергосбережения и функцией оповещения о низком заряде батареи. Дата международного релиза часов пока не раскрывается.

Часы HONOR Watch 5 появились в продаже …
Компания HONOR выпустила в европейскую продажу умные часы HONOR Watch 5, которые были представлены в конц…
Часы Amazfit T-Rex 3 оценены в 300 евро …
Компания Huami пополнила ассортимент умных часов моделью T-Rex 3, которая оценена на глобальном рынке в 3…
Представлены часы Casio G-Shock Black and White…
Японская компания Casio пополнила ассортимент защищенных часов серией Black and White Series, которая сос…
Представлены винтажные часы Casio A1000ACD-7…
Компания Casio представила часы A1000ACD-7 и A1000ACG-9, разработанные в партнерстве с французским брендо…
Фитнес-браслет Redmi Band 3 порадует автономностью…
Компания Xiaomi раскрыла некоторые подробности о фитнес-браслете Redmi Band 3, который будет представлен …
Умные часы с AMOLED. Обзор DT WATCH 10…
Часы DT WATCH 10с 2.06 дюймовым AMOLED экраном, аккумулятором с длительным временем автономной работы, а …
Представлены часы Casio G-Shock GMB2100AD-5A…
Компания Casio пополнила ассортимент часов линейки G-Shock Full Metal моделями G-Shock GMB2100AD-5A и G-S…
Часы Huawei Watch Ultimate Green Edition оценили в 900 евро …
Компания Huawei представила новую версию умных часов Watch Ultimate, которая получила зеленую расцветку. …
Умные часы с круглым AMOLED. Обзор DT88 MaxУмные часы с круглым AMOLED. Обзор DT88 Max
Технологичность и стиль. Обзор HUAWEI Band 9Технологичность и стиль. Обзор HUAWEI Band 9
Обзор HUAWEI Watch GT 5. Стильные гаджет, не лишенный функциональности Обзор HUAWEI Watch GT 5. Стильные гаджет, не лишенный функциональности
Компактные и функциональные GPS-часы для занятий спортом и мониторинга здоровья. Обзор SUUNTO RACE SКомпактные и функциональные GPS-часы для занятий спортом и мониторинга здоровья. Обзор SUUNTO RACE S
Обзор HUAWEI Watch GT 5 Pro. Умные часы из титанаОбзор HUAWEI Watch GT 5 Pro. Умные часы из титана
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor