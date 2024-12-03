Представлены часы Casio G-Shock GD-B500MW-8JF с шагомером

Компания Casio представила часы G-Shock GD-B500MW-8JF, которые оценены на дебютном японском рынке в 140 долларов. Новинку оснастили серым корпусом из высокопрочной ударостойкой смолы с габаритами 46,3:41,5:11 мм и массой 45 граммов, серым ремешком с полупрозрачными креплениями, водонепроницаемостью до 200 метров, функцией подсчета пройденных шагов (до 999999 шагов), адаптером беспроводной связи Bluetooth для сопряжения со смартфоном, автокалендарем, мировым временем, секундомером, таймером, пятью будильниками, светодиодной подсветкой, режимом энергосбережения и функцией оповещения о низком заряде батареи. Дата международного релиза часов пока не раскрывается.