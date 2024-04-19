Представлены часы Casio G-Shock GD-B500S-8 с шагомером

Компания Casio представила часы G-Shock GD-B500S-8, которые уже появились в китайской продаже по цене в 135 долларов. Новинка характеризуется белым корпусом, серым безелем, оранжевыми кнопками и полупрозрачными креплениями серого ремешка, высокопрочным корпусом, водонепроницаемостью до 200 метров, размерами 46,3:41,5:11 мм, массой 45 граммов, адаптером беспроводной связи Bluetooth для соединения со смартфоном, шагомером, мировым временем, секундомером, таймером, светодиодной подсветкой, автокалендарем, энергосбережением и функцией оповещения о низком заряде аккумулятора. Международный дебют часов ожидается в ближайшее время.

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