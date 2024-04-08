Представлены часы Casio G-Shock GM-B2100AD-2A

Компания Casio пополнила ассортимент ударопрочных металлических часов моделями G-Shock GM-B2100AD-2A и G-Shock GMW-B5000D-2, которые оценены в 550 долларов. Первая модель характеризуется браслетом, безелем и корпусом из нержавеющей стали с размерами 49,3:43,2:13 мм и массой 167 грамм, синим напылением вокруг ЖК-экрана, задней панелью с винтовым замком, адаптером Bluetooth, двойной светодиодной подсветкой, водонепроницаемостью 20 бар и поддержкой солнечной зарядки Tough Solar.

Часы G-Shock GM-B2100AD-2A отличаются габаритами 49,8:44,4:12,8 мм, массой весе 165 грамм, полностью автоматической светодиодной подсветкой и сплошным синим циферблатом с металлическим напылением на индексах и стрелках. Обе модели производятся в Японии.
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