Представлены часы Casio G-Shock GMC-B2100

Компания Casio пополнила ассортимент серии часов GMC-B2100 моделями G-Shock GMC-B2100AD-2A и GMC-B2100D-1A, которые отличаются черной и бирюзовой расцветкой циферблата соответственно. Новинки характеризуются защищённым цельнометаллическим корпусом с габаритами 51,3:46,3:12,4 мм, массой 171 грамм, браслетом из нержавеющей стали, восьмиугольным безелем из нержавеющей стали, восьмиугольной заводной головкой с винтовым фиксатором, водонепроницаемость до 200 метров, поддержкой зарядки от солнца Tough Solar, адаптером беспроводной связи Bluetooth, автокалендарем, светодиодной подсветкой, двойным временем, будильником, секундомером, индикатором уровня заряда аккумулятора и таймером обратного отсчёта. Цена часов пока не объявлена.

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