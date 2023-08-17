Представлены часы Casio G-Shock Mudmaster GWG-2000CR

Компания Casio пополнила ассортимент часов лимитированной моделью G-Shock Mudmaster GWG-2000CR, которая оценена в Великобритании в 750 фунтов стерлингов. Новинка характеризуется безелем из кованого углерода с пыленепроницаемыми кнопками, корпусом с ионным покрытием черного цвета и узорами в виде трещин, пронумерованными индексами, большими стрелками, двойной светодиодной подсветкой и сапфировым стеклом.

Также отметим наличие компаса, альтиметра и барометра, атомного хронометра с точностью до доли секунды по всему миру, пяти ежедневных будильников, автоматического календаря, защиты от воды до 200 метров, таймера обратного отсчета и солнечной зарядки Tough Solar.

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