Представлены часы Casio PRO TREK PRW-61LD

Компания Casio пополнила ассортимент часов PRO TREK моделью PRW-61LD, которая получила интегрированную в солнечный циферблат фосфоресценцию Neo-Brite. Так получается эффект зеленого свечения в темноте вместе с синим свечением стрелок и меток.

Новинка также имеет в своем оснащении корпус из биооснованной смолы с габаритами 51:47,4:14,7 мм и массой 53 грамма, минеральное стекло, винтовую заводную головку, чёрный безель с ионным покрытием, ремешок из мягкого уретана, водонепроницаемость до 100 метров, компас, высотомер с измерением от –700 до 10 000 м, барометр с измерением давления от 260 до 1100 гПа, термометр от –10 до 60 °C, радиосинхронизацию Multi-Band 6, поддержку Tough Solar для зарядки от солнечного света, автономность до 6 месяцев при обычном использовании или до 25 месяцев в режиме энергосбережения, мировое время, пять будильников, автокалендарь, двойную LED-подсветку белого цвета с освещением и аналогового, и цифрового экранов. Цена и дата начала часов будут объявлены позже.