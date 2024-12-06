Представлены часы Casio WS1400H-2AV

Компания Casio пополнила ассортимент спортивных часов моделями WS1400H-2AV и WS1400H-8AV, которые отличаются синей и кремовой расцветками корпусов. Новинки также характеризуются габаритами 47,2:44,5:13,4 мм, массой 43 грамма, ЖК-экраном со светодиодной подсветкой, водонепроницаемостью до 100 метров, батарейкой CR2025, которая может проработать 10 лет, функцией записи времени 60 кругов, секундомером с точностью до 1/100 секунды, таймером обратного отсчёта, автокалендарём, тремя многофункциональными будильниками и почасовыми сигналами времени. Часы уже доступны для покупки на дебютном американском рынке по цене в 30 долларов.