Представлены часы Fire-Boltt Invincible Plus

Компания Fire-Boltt пополнила ассортимент смарт-часов моделью Invincible Plus, которая оценена в 48 долларов. Новинка характеризуется классическим дизайном с металлическим или силиконовым ремешком на выбор, 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 460:460 пикселей, частотой обновления изображения 60 Гц и максимальной яркостью 600 кд/м2, микрофоном и динамиком, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP67, датчиком для замера ЧСС, пульсоксиметром, функцией отслеживания качества сна и физических активностей отслеживать сон, 4 ГБ флэш-памяти и временем автономной работы до семи дней. Версия с металлическим браслетом обойдется в 54 доллара.

Часы с наушниками Huawei Watch Buds выходят в Европе …
Компания Huawei представила в Европе одни из самых интересных умных часов на рынке – Watch Buds. Перед ги…
Apple Watch не получат microLED в течение трёх лет…
На протяжении многих лет инсайдеры обещают поклонникам умных часов то, что в следующем году Apple Watch п…
Смарт-часы Fire-Boltt Apollo оценены в 36 долларов …
Компания Fire-Boltt выпустила на индийском рынке новые умные часы Apollo, которые обойдутся местным покуп…
Samsung готовит необычный дизайн Galaxy Watch 6…
Какое-то время назад среди производителей электроники было достаточно модно использовать дисплеи с защитн…
Apple Watch Ultra на Android в народном исполнении. Обзор DT…
Ранее мы проводили тестировании часов DT8 Ultra, выполненных в …
Новые Apple Watch Ultra станут ещё больше…
Когда компания Apple официально анонсировала умные часы Apple Watch Ultra, многие пользователи заявили, ч…
Фитнес-браслет Honor Band 7 готов глобальному релизу…
Авторитетный информатор SnoopyTech поделился изображениями глобальной версии фитнес-браслета Honor Band 7…
Apple готовит новые умные часы на microLED-дисплее…
Буквально начиная с зимы текущего года на просторах интернета появляется информация об умных часах следую…
Обзор Aimoto Sport 4G. Умные часы с трекером и мониторингом активностиОбзор Aimoto Sport 4G. Умные часы с трекером и мониторингом активности
Обзор Amazfit GTS 4. Изящные умные часы с продвинутым техническим оснащениемОбзор Amazfit GTS 4. Изящные умные часы с продвинутым техническим оснащением
Обзор NO.1 DT8 Ultra. Народная копия Apple Watch Ultra за 2000 рублейОбзор NO.1 DT8 Ultra. Народная копия Apple Watch Ultra за 2000 рублей
Apple Watch Ultra на Android в народном исполнении. Обзор DT8 Ultra +Apple Watch Ultra на Android в народном исполнении. Обзор DT8 Ultra +
Обзор Xiaomi Band 7. Яркий дисплей и косметические доработкиОбзор Xiaomi Band 7. Яркий дисплей и косметические доработки
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor