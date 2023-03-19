Представлены часы Fire-Boltt Invincible Plus

Компания Fire-Boltt пополнила ассортимент смарт-часов моделью Invincible Plus, которая оценена в 48 долларов. Новинка характеризуется классическим дизайном с металлическим или силиконовым ремешком на выбор, 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 460:460 пикселей, частотой обновления изображения 60 Гц и максимальной яркостью 600 кд/м2, микрофоном и динамиком, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP67, датчиком для замера ЧСС, пульсоксиметром, функцией отслеживания качества сна и физических активностей отслеживать сон, 4 ГБ флэш-памяти и временем автономной работы до семи дней. Версия с металлическим браслетом обойдется в 54 доллара.