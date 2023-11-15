Представлены часы Garmin Descent G1 Solar Ocean Edition

Компания Garmin пополнила ассортимент умных часов моделью Descent G1 Solar Ocean Edition, которая уже доступна для покупки по цене в 700 долларов. Новинку оснастили монохромным MIP-экраном с разрешением 176:176 пикселей, 45-мм корпусом из переработанного пластика, совместимостью с браслетами Quickfit шириной 22 мм, комплектным силиконовым браслетом, автономностью до 21 дня, до 4 месяцев с зарядкой от солнца или до 25 часов в режиме погружения, возможностью погружения на глубину до 100 метров, прочностью по стандарту MIL-STD-810, модулем GNSS и функцией Garmin Pay, множеством режимов тренировок, а также оптическими датчиками для измерения частоты сердечных сокращений и уровня насыщения крови кислородом.