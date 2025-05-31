Представлены часы Honor Watch Fit Vitality Edition

Компания Honor пополнила ассортимент умных часов моделью Watch Fit Vitality Edition, которая оценена на дебютном китайском рынке в эквивалент 50 долларов. Новинка характеризуется 1,32-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 466:466 точек, водонепроницаемостью на уровне 5 АТМ (погружение до 50 метров), кнопкой управления на правой грани, предустановленной фирменной ОС MagicOS 9.0, поддержкой Bluetooth 5.4, модулями NFC и GPS/ГЛОНАСС, батареей ёмкостью 495 мАч, автономностью до 23 дней или до 9 дней с активированным режимом Always-On-Display, функциями мониторинга ЧСС, уровня кислорода в крови, качества сна и уровня стресса, а также наличием более чем ста спортивных режимов. Дата международного релиза пока не раскрывается.