Представлены часы Huawei Watch Fit 4

Компания Huawei представила умные часы Watch Fit 4, которые уже доступны для предзаказа в России по цене в 13 тысяч рублей. Новинку оснастили алюминиевым корпусом с размерами 43:38:9,5 мм и массой 27 грамм, ремешком из фторэластомера или нейлона, 1,82-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 480:408 точек и пиковой яркостью 2000 нит, батареей ёмкостью 400 мАч, поддержкой беспроводной зарядки, автономностью до 7 дней или до 10 дней в энергосберегающем режиме, микрофоном и динамиком, чтобы принимать голосовые вызовы, поддержку Wi-Fi, Bluetooth 5.2 и NFC, модулем GPS, функциями отслеживания показателей здоровья и физической активности (ЧСС, уровень насыщения кислорода в крови, менструальные циклы, качества и длительность сна), а также фирменным приложением для сбора статистики и персональных рекомендаций.