Представлены часы Moto Watch 200

Компания Motorola пополнила ассортимент умных часов моделью Moto Watch 200, цена и дата начала продаж которой будут объявлены позже. Новинку оснастили 1,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 442:348 пикселей, алюминиевым корпусом, золотистой и черной расцветками, защитой от воды в соответствии со степенью 5 АТМ, батареей ёмкостью 355 мАч, датчиками для замеры частоты сердечных сокращений и уровня кислорода в крови, модулем GPS, поддержкой Bluetooth 5.3 LE, 30 режимами тренировок, возможностью определения падений, предустановленной программной платформой Moto Watch OS, размерами 46,5:38:12,3 мм и массой 45 граммов.