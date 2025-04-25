Представлены часы Motorola Moto Watch Fit

Компания Motorola представила умные часы Moto Watch Fit, которые оценены на дебютном британском рынке в 90 фунтов стерлингов. Новинку оснастили 1,9-дюймовым экраном AMOLED с пиковой яркостью 1000 нит и защитным стеклом Gorilla Glass 3, GPS-модулем для отслеживания пройденного расстояния без сопряжения со смартфоном, датчиками для измерения частоты сердечного ритма и содержания кислорода в крови, поддержкой 100 видов тренировок, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, водонепроницаемостью на уровне 5 АТМ, автономностью до 16 дней и совместимостью с обычными 22-мм ремешками.