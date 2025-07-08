Представлены часы OnePlus Watch 3 43 mm

Компания OnePlus пополнила ассортимент умных часов моделью Watch 3 43 mm, которая получила 1,32-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 466:466 точек и 2.5D-стеклом.

Новинку также оснастили корпусом из нержавеющей стали, ремешком из фторэластомера для запястья диаметром от 130 до 210 мм, массой часов без ремешка 37,8 грамма, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, водонепроницаемостью до 5ATM, процессорами Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 и BES2800BP, 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти, операционными системами Wear OS от Google и RTOS, временем автономной работы до 60 часов при обычной работе или до 7 дней в режиме энергосбережения, поддержкой быстрой зарядки, датчиками для измерения пульса, уровня кислорода в крови (SpO₂), мониторингом качества сна, интеграцией с Google Health Connect, Strava и OHealth, поддержкой 100 спортивных режимов, модулем NFC и поддержкой систем Beidou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС и QZSS. Цена часов на европейском рынке составила 300 евро.
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