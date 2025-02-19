Представлены часы OnePlus Watch 3

Компания OnePlus пополнила ассортимент умных часов моделью OnePlus Watch 3, которая появится в европейской продаже 25 февраля по цене в 300 евро. Новинка характеризуется корпусом из нержавеющей стали, безелем из титана, 1,5-дюймовым AMOLED LTPO-дисплеем с пиковой яркостью 2200 нит и защитным сапфировым стеклом, навигационной головкой с функциями управления интерфейсом, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, защитой от воды в соответствии со степенью IP68, водонепроницаемостью 5 АТМ, функцией быстрого измерения ЧСС, уровня кислорода в крови, психического благополучия, температуры кожи, качества сна, возраста сосудов и артериальной жесткости, функцией ЭКГ, геомагнитным датчиком, 6-нм процессором BES2800, платформой Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1, предустановленной прошивкой Wear OS, двухчастотным GPS-чипом, АКБ ёмкостью 631 мАч и поддержкой быстрой зарядки VOOC.