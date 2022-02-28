Представлены часы Oppo Watch 2 Glacier Lake Blue Edition

Компания Oppo пополнила ассортимент умных часов моделью Oppo Watch 2 Glacier Lake Blue Edition, которые отличаются от стандартной модели измененным дизайном и улучшенными программными возможностями. Речь идет о функции катания на лыжах на открытом воздухе и встроенном алгоритме Oppo Health Lab для точной записи данных о катании на лыжах и помощи при катании. Также сообщается о функции быстрого приложения и удаленном ключе от машины.

Часы также характеризуются 1,91-дюймовым изогнутым дисплеем AMOLED 3D Curved, платформе Qualcomm Snapdragon Wear 4100, поддержкой встроенной SIM-карты и более чем 50 приложений. Цена часов составляет 235 долларов.
Комментарии и отзывы Oppo Watch 2 Glacier Lake Blue Edition
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