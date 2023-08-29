Представлены часы Oppo Watch 4 Pro

Компания Oppo пополнила ассортимент умных часов флагманской моделью Watch 4 Pro, которая появится в продаже 8 сентября по цене 315 и 345 долларов. Новинку оснастили стальным корпусом, немного изогнутым 1,91-дюймовым LTPO AMOLED-дисплеем с разрешением 378:396 пикселей, улучшенными датчиками для измерения ЭКГ, пульс и возраста кровеносных сосудов, качества сна, уровня стресса, отслеживания эластичности кровеносных сосудов, обнаружения фибрилляции предсердий, мониторингом уровня сахара в крови (SpO2), отслеживанием температуры кожи, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon W5+, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 570 мАч, поддержкой eSIM и сотовых сетей 4G, модулями NFC, Wi-Fi, Bluetooth 5.0 и GPS, защитой от воды в соответствии со степенью 5АТМ, а также ремешками из фторкаучука и кожи.

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